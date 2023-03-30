Boğazını sıktı, darp etti, tecavüz etti

Lefkoşa'nın, Hamitköy bölgesinde bir öğrenci yurdunda kalan 24 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz ettiği iddia edilen Obasi Chimezirm Princewill, olaydan 3 gün sonra tespit edilerek yakalandı.

Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Princewill’in, 25 Mart 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalan ve daha önceden tanışıp arkadaş olduğu M.Y. K.’nin odasında rızası dışında girdiğini söyledi.

Polis, zorla odaya giren zanlının genç kadınla cinsel ilişkiye girmek istediğini ancak reddedilince saldırıya geçtiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının cinsel ilişkiye girmediği gerekçesi ile tartıştığı genç kadının vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurduğunu, boğazını sıktığını ve kıyafetlerini zorla çıkarıp tecavüz ettiğini açıkladı.

Polis, 26 Mart 2023 tarihinde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Zanlının ikamet adresi belli olmadığı için kamera görüntülerinden yola çıkılarak tespiti yönünde bir araştırma yapıldığını belirtti.

Polis, 28 Mart tarihinde saat 22.00 sıralarında ihbar doğrultusunda zanlının Hamitköy’de tespit edildiğini belirtti. Polis, gözaltına alınan zanlının aleyhindeki suçları kabul edip, gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Polis, hakkında cinsel tecavüz suçundan soruşturma yürütülen zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 10:11