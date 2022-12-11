Borç kavgası sokağa taşındı

Girne’de gündüz vakti bir alışveriş merkezinin önünde Yunus Salihoğlu’nu karnından bıçaklayan Eray Kenanoğlu dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayın alacak-verecek meselesi yüzünden yaşandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, ‘yaralama, terör yaratmak amacı ile bıçak taşıma’ suçlarından tutuklanan zanlı Eray Kenanoğlu hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, zanlı Eray Kenanoğlu'nun 9 Aralık 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin otopark alanı içerisinde, aralarında alacak-verecek konusu yüzünden çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Yunus Salihoğlu’nu karnından yaraladığını söyledi. Polis, Salihoğlu'nun Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi dahiliye servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını ifade etti. Polis, zanlı Eray Kenanoğlu mahkeme emri gereği tutuklandığını gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan bıçağın arandığını, ifadelerin alınacağını ve güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.