Böyle mi olacaktı

Suna ERDEN

Uzun süreden beri Deniz Plaza’nın Lefkoşa’daki merkez binasında çalışan ve yöneticilik yapan

40 yaşındaki Döne Özer Şah, dün sabah işyerinin 4’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Yılın son günlerinde yaşanan bu üzücü olay herkesi şok etti.

İki çocuk annesi Şah’ın bu şekilde sevenlerine veda etmesine anlam veremeyen arkadaşları ve yakın dostları, o’nun yeri doldurulamayacak bir insan olduğunu, işini severek yaptığını söyledi. Döne Şah’ın herkesle dost olduğunu vurgulayan iş arkadaşları “hayatı, çocuklarını ve ailesini çok seven melek gibi bir insanı kaybetmenin şokunu yaşıyoruz” dedi.

Şah’a bugün otopsi yapılacağı belirtilirken, polisin düşme olayı ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Polis açıklama yaptı

Polisten yapılan açıklamaya göre; Döne Özer Şah, dün saat 11.00 sıralarında çalıştığı Deniz Plaza Yenişehir şubesinin 4’üncü katından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Şah, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Döne Özer Şah, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk annesi Şah’ın ölümü ailesini, sevenlerini ve iş arkadaşlarını yasa boğarken, polis vaka ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedi hastane morguna kaldırılan Şah’a bugün otopsi yapılacağı belirtildi.



