Bunu da gördük

Hüseyin ÇİÇEK

Kantara Orman Dairesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan Osman Yıldızçoban, diğer işçiler Yasin Ekin, Abdurrahman Aktaş ve Tunahan Aktaş ile birlikte Kantara’da bulunan ormanlık alanı ateşe verdi.

Yıldızçoban, 7 Ekim gecesi çıkan orman yangınına müdahale ederken fotoğraflarını çektirdi, sosyal medyada “Bir faciadan döndük” notuyla paylaştı. Yıldızçoban 2 ayrı noktayı ise yalnız başınayken ateşe verdi.

Yangını söndürdüğü görüntü ve fotoğrafları paylaşarak sözleşmesini uzatmayı amaçlayan Yıldızçoban ile diğer zanlıların oyununu polis ortaya çıkardı.

Ormanın kundaklandığını tespit eden polis, yaptığı sıkı sorgulama sonucu zanlıları tespit etti.

Tutuklanan zanlılar dün sabah İskele’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis mahkemede olguları aktardı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yokuşoğlu, Yıldızçoban’ın sözleşmesini uzatmak maksadıyla, teşvik ettiği arkadaşları ile birlikte 7 Ekim’de yakıcı tabletler kullanarak yol kenarındaki kuru otları kasten ateşe verdiklerini ve yangına yol açtıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, Yıldızçoban’ın 8 Ekim’de de aynı yerde iki ayrı noktada, yine aynı amaçla tasarrufunda bulundurduğu çakmakla yol kenarındaki kuru otları kasten ateşe vermek suretiyle yakıp, iki ayrı yangına yol açtığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, alınacak ifadelerin olduğunu ve incelenecek telefon dökümlerinin olduğunu bildirdi.

Polis memuru, zanlıların daha önce çıkan yangınlarla ilgili bağlantılarının olup olmadığını araştıracaklarını belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan talebi değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Çıkardığı yangını söndürdü, sosyal medyadan paylaştı

Bu arada Osman Yıldızçoban’ın sosyal medya hesabından yangınla ilgili paylaşımlarına ulaşıldı. Zanlının kendi çıkardığı yangını söndürdüğü anlara ait kareleri, “Bir faciadan daha döndük. Destek olan herkes teşekkür ederiz” notuyla paylaştığı görüldü.

Mersinlik-Kantara kavşağı civarındaki ormanlık alanda 7 ve 8 Ekim’de çıkan yangınlarda 81 metrekarelik alanda maki bitki örtüsü, 4 selvi ile bir çam ağacı zarar görmüştü.