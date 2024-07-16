Burası dağ başı mı

Lefkoşa’da sabaha karşı yolda yürüyen yabancı uyruklu şahsı, darp edip, parasını çalmakla suçlanan baba-oğul tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yakınlarında meydana gelen olayda, saldırıya uğrayan yabancı uyruklu öğrencinin hem parmağı kırıldı, hem de çantasındaki parası çalındı.

Orta refüjde kendi halinde yürümekte olan öğrencinin önünü keserek şiddet uygulayan iki kişiden birinin 17 yaşında olduğu açıklandı.

Polisin “soygun, vahim zarar, ciddi darp" suçlarından tutukladığı Mehmet Onurlu ile 17 yaşındaki oğlu G.Ö. dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma G.O.’nun yaşının reşit olmamasından dolayı kapalı otum olarak gerçekleştirildi.

Baba-oğul tutuklandı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, olayın 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 05.20 sıralarında Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Mercedes araç ile Gönyeli istikametine seyretmekte olan Mehmet Onurlu ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu G.O.’nun orta refüj içerisinde yürümekte olan Reza Nazarich'in yanında durup araçlarından inerek, vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, sol el parmağının kırılmasına neden olduklarını, akabinde el çantası içerisindeki öğrenci kimlik kartını, bin TL nakit parasını ve 200 TL değerindeki Black Afgano marka erkek parfümünü zorla alarak soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlıların hakkında ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024, 09:52