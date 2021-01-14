Suna ERDEN

Kız arkadaşı M.Ö.’yü Gönyeli’de Aşıklar Tepesi olarak bilinen ıssız yere götüren Cemal Hayırsever, kıskançlık krizine girip dehşeti yaşattı. Zanlı, eski erkek arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle kız arkadaşını yere atıp, tekmeleyerek ciddi şekilde darp etti. Hızını alamayan zanlı kafa atıp kız arkadaşının burnunu da kırdı. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı suçunu kabul ederken, doktor kontrolünden geçirilen M.Ö.’nün gözünden, bacağına, ayağından dirseğine neredeyse vücudunun her yerinde darp izi tespit edildi.

Zanlının suçunu kabul etmesiyle soruşturma tamamlanırken, dün teminat duruşması yapıldı.

İddiaları aktaran polis, olayın 12 Ocak 2021 tarihinde saat 02.30 sıralarında Gönyeli'de bulunan Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, zanlının, eski erkek arkadaşı ile konuştuğu gerekçesiyle kız arkadaşı M.Ö. ile tartıştığını, bu esnada ittirip, vücudunun çeşitli yerlerine tekme atarak darp ettiğini, daha sonra kafa atıp burnunu kırdığını söyledi. Zanlının darp esnasında da kız arkadaşına hakaret ettiğini kaydeden polis, yapılan şikayet üzerine gözaltına alındığını belirtti. Polis, M.Ö.’nün doktor kontrolünden geçirildiğini; vücudunda darp izleri tespit edildiğini; kollarında, omuzunda, boynunda morluk, dirsek ve dizlerine sıyrık, baldır, bacak ve göz kapağında ezilme ve burun kırığı olduğuna dair rapor alındığını açıkladı.

Polis memuru, ciddi darp ve hakaret etme suçlamasıyla tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme 5 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.