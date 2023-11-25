Cep telefonları incelemede

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Vatan Operasyonu’nda ele geçirilen 750 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Chidera Kingsley Onyedimma, Chisom Mark Unachukwu ve Ifeanyi Stephen Omeh dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda ilk etapta tutuklanan Sylvia Nneka Emelu ve Kasiemobi Stephanie Ugwu’nun suçsuz olduğu anlaşıldı ve mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Tutukluluğu devam eden 3 zanlının cep telefonlarında birden çok uyuşturucu türüne ait fotoğraflar tespit edildiği açıklandı.

Zanlıların cep telefonlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Kafede gördü, tanıdı

Duruşmada olguları aktaran polis, 13 Kasım 2023 tarihinde alınan bilgide Ali Hasan Bakar’ın evinde uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yaptıklarını, 6 gram hintkeneviri bulduklarını belirtti.

Polis, 14 Kasım’da zanlının uyuşturucuyu teslim aldığı noktayı polise gösterdiğini, şubeye geri dönerken, kafede oturan Chidera Kingsley Onyedimma’yı tanıyıp, kendisine uyuşturucu verdiğini anlattığını söyledi.

Polis hemen harekete geçtiklerini, Onyedimma’yı kafede yakalayıp, üzerinde arama yaptıklarını belirtti. Polis, yapılan aramada Onyedimma’nın iç çamaşırının içerisinde 3 ayrı naylona sarılı 6 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, daha sonra zanlının Gönyeli’deki evine gittiklerini, o esnada diğer 2 zanlının da evde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri,400 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti.

20 kişi sorgulandı

Polis, evde ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan birçok malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddeleri 7 Kasım 2023 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde uyuşturucunun nevi ve miktarı ile ilgili analiz raporlarının temin ettiklerini, aranan 2 şahıstan birinin kimliğini tespit edip, tutuklama emri aldıklarını söyledi.

Polis memuru, ancak zanlıların cep telefonu DATA incelemesinin sürdüğünü, aranan bir şahsın kimliğinin henüz tespit edilemediğini, bu yönde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Polis, öte yandan 20 kişinin sorgulandığını, 12 kişiden ifade temin edilerek, dosyaya eklendiğini belirtti.

Polis memuru, zanlıların cep telefonunda birden fazla tür uyuşturucu fotoğrafları tespit ettiklerini de söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

