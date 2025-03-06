Cezaevinden sosyal medya paylaşımı yaptı...

Yeşilırmak’ta darp suçu işledikten sonra Güney Kıbrıs’a kaçan ve kısa süre sonra KKTC’ye geçerken Bostancı kapısında yakalanıp cezaevine gönderilen İsmail Mavideniz’in sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Mavideniz adına İnstegram hesabından dün “Bu saatten sonra düşmanlarımız da dostlarımız da atacağı adımları iyi düşünsün” şeklinde paylaşım yapıldığı görüldü.

Cezaevinde tutuklu bulunan İsmail Mavideniz’in bu mesajı nasıl gönderdiği merak konusu oldu. Mavideniz’in cezaevinde izinsiz ve gizlice cep telefonu kullandığı şüphesi ortaya çıkarken, bu konuda cezaevi yönetiminin haberdar olup olmadığı bilinmiyor.

Öte yandan 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilen ve 11 gün içinde yargılanması beklenen İsmail Mavideniz’in eski davalarından da yargılanması bekleniyor.

Söz konusu zanlı, 2020 yılında Gazimağusa'da

Yasin Sarıkoç'u silahla ağır yaralamıştı.

Bu nedenle yargının bunu da göz önünde bulundurarak Mavideniz’e nasıl bir ceza verileceği merak konusu oldu.

Kaynak : Halkın Sesi Gazetesi

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025, 13:57