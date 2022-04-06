Çıkarma Plajı ‘satış yeri’

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta gerçekleştirilen Fason Operasyonu’nda Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında uyuşturucu akışı sağlayan 5 kişi tutuklanırken, 38 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA ve 12 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Operasyona ayrıca uyuşturucu satışından elde edilen 22 bin 865 TL, 39 bin 320 Euro, 2 bin 310 Dolar ve bin 150 Sterlin para da bulundu.

Tutuklanan Yener Baba, Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır ve İrem Güneytepe dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Çıkarma Plajı civarında uyuşturucu ağı kurulduğu, alıcıların belirlenen noktalara para koyduğu, satıcıların da uyuşturucu bıraktığı, alışverişin bu şekilde gerçekleştiği açıklandı.

Çıkarma Plajı’nda alışveriş

Soruşturmayı yapan polis, bir süre önce Çıkarma Plajı civarında uyuşturucu alışverişi yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine 4 Nisan’da Fason Operasyonu başlattıklarını; pusuya yattıklarını, Seyhan Hurma isimli zanlının olay yerine araçla gelerek, bin 200 euro para bıraktığını belirlediklerini açıkladı. Polis, Yener Baba isimli zanlının ise daha sonra motosikletle olay yerine geldiğini, parayı aldığını söyledi.

Polis, Seyhan Hurma’nın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti.

Polis, Baba’nın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 11 gram kokain, öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22 bin 865 TL, 39 bin 320 Euro, 2 bin 310 Dolar ve bin 150 Sterlin nakit para ele ele geçirildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı görülen Mehmet Atakan Alır ve İrem Güneytepe’nin Lefkoşa’da tespit edildiğini açıkladı. Polis, iki zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada bir gram kokain, kullanımlarındaki araçta ise bir adet uyuşturuculu sarma sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Yener Baba’nın güneyde yaşayan bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin edip, satışını yaptığını belirtti. Polis, Baba’nın güneydeki şahsa borcu olduğunu, bu nedenle uyuşturucuyu satıp parasını göndermek üzere anlaşma yaptıklarını ifade etti. Polis memuru, uyuşturucu satışından elde edilen 38 bin euro parayı almaya gelen Yosko Mitev’in de yakalandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.