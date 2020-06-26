Cinayet zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Gönyeli’de yaşayan 83 yaşındaki Veysi Akdeniz boğazını keserek öldürdüğünü itiraf eden zanlı Azat Nurmamedov mahkemeye çıkarıldı. Zanlı soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalacak.

İddialara göre; zanlı Azat Nurmamedov’un eşi bir yıla yakındır Veysi Akdeniz’in bakıcılığını yapıyordu. bakıcı kadın, eşinin kıskançlıkları nedeniyle cinayetten bir süre önce işten ayrıldı.

Ancak uzun süredir Akdeniz’i öldürmeyi kafasına koyan Azat Nurmamedov, olay günü bir şişe içki içtikten sonra planını hayata geçirdi.

Nurmamedov, akşam saat 22.00 sıralarında Akdeniz’in evine gidip, balkon penceresinden içeriye girdikten sonra cinayeti işledi.

Zanlı önce Veysi Akdeniz’in karnına bıçak sapladı, daha sonra başını yere vurdu ve çeşitli yerlerinden bıçaklamaya devam etti.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı, Lefkoşa’da bir arkadaşının evine saklandı. Zanlı, evde saklandığı esnada jiletle her iki kolunu keserek intihara kalkıştı.

Olayı duyan ve saklandığı yeri bilen yakınları cinayet zanlısı Azat Nurmamedov polise ihbar etti.

Polis ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese giderek zanlıyı gözaltına aldı.