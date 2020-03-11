‘Çocuğu aldır yoksa ölürsün 

Suna ERDEN

Girne’de önceki gün meydana geldiği iddia edilen olayda 6 haftalık eşini darp edip, tehdit yağdırdığı öne sürülen Mustafa Agha şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlının eşini “Çocuğu aldırmazsan seni öldürürüm. Polisi ararsan seni balkondan aşağı atarım” diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarılırken, suçlamaları reddetti, eşinin yalan söylediğini iddia etti. Zanlı “Beni rahat bırak, her şey senin olsun dedim. Ama o ‘sana neler yapacağım’ diyerek beni tehdit etti. Sonra polisi aradı. Darp ve tehdit etmedim” iddiasında bulundu.

4 ay önce evlendiler

Henüz 4 ay önce evlendiği ve 6 haftalık hamile eşini darp ettiği, tehditler yağdırdığı iddia edilen 23 yaşındaki Iraklı Mustafa Agha dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayın 9 Mart 2020 tarihinde zanlı ile eşinin yaşadığı Zeytinlik Sokak’taki evde meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının evi içerisinde aralarında hamilelik yüzünden çıkan tartışmada 6 haftalık hamile eşini kollarından çekip, daha sonra iterek darp suçu işlediğini ifade etti.

Polis, zanlının daha sonra, “Çocuğu aldırmazsan seni öldürürüm. Polisi ararsan seni balkondan aşağı atarım” diyerek tehdit ettiğini kaydetti.

Zanlının aynı gün tutuklandığını, şikâyetçinin doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, sağ el bileği ile sağ kolunda kızarıklık tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının Irak vatandaşı olduğunu, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirten polis, 2019 yılında işlenen şiddet tehdidi ve poliçeler yasasına aykırı hareket suçlarından askıda iki meselesi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Mahkemede söz alan zanlı ise eşinden ayrılmak istediğini söyleyerek “Beni rahat bırak, her şey senin olsun dedim. Ama o ‘sana neler yapacağım’ diyerek beni tehdit etti. Sonra polisi aradı. Darp ve tehdit etmedim” iddiasında bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2019 yılında şiddet suçundan dolayı askıda meselesi olduğunu, kısa bir süre sonra benzer suç işlediğini, serbest kalması halinde tekrarlayabileceğini ifade ederek, 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.