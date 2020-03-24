‘Çocuğu da alırım’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşayan eski eşini cep telefonu ile defalarca arayıp tehdit eden İdris Bulut, 24 gün sonra tespit edilip gözaltına alındı.

Eski eşini arayıp, “Elini ayağını kıracağım. Çocuğu da elinden alacağım” diyerek tehdit ettiği belirtilen zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Polis, zanlı İdris Bulut’un 28 Şubat 2020 tarihinde cep telefonundan ayrıldığı eşi F.T.’yi defalarca arayarak, “Elini ayağını kıracağım. Çocuğu da elinden alacağım” demek suretiyle tehdit ettiğini söyledi. Yapılan şikâyet üzerine zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, aranan şahıs ilan edildiğini kaydeden polis, önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Teminata bağlandı

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ‘şiddet kullanma tehdidi’ ve ‘telefonda taciz’ suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise giderek imza atması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.