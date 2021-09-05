Çok pişmandı

Suna ERDEN

Girne-Güzelyurt anayolu üzerinde önceki gece meydana gelen ve 57 yaşındaki Leyva Watt’ın ölümü ile sonuçlanan kazada, kusurlu olduğu iddia edilen sürücü Ali Bayırbaşı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, üzgün olduğu gözlemlendi.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Kemal Güvenoğlu, 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.40 raddelerinde, Girne-Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında, çift şeritli yolda yolun sol şeridi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Çatalköy'de sakin Ali Bayırbaşı yönetimindeki LS 067 plakalı Isuzu marka çift kabin araç ile o esnada anayolun Güney kısmından Kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne'de sakin Leyla Watt’a aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra yolun Kuzey kısmında bulunan kaldırıma çıkıp durduğunu söyledi.

Leyla Watt hastanede hayatını kaybetti

Polis kaza sonucu yaralanan yaya Leyla Watt’ın kaldırıldığı Girne Akçiçek hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisi sırasında almış olduğu yaralara dayanamayarak vefat ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak araç sürücüsü Ali Bayırbaşı’nın tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis bölgede bulunan kameraların inceleneceğini olay yerinden alınan fren izlerinin sürat tespiti için ölçümlerinin yapılacağını ayrıca alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.