Çürümüş yasaya göre cezası En fazla 7 yıl

Suna ERDEN

Ülkemizde gittikçe artan ve herkesin korkulu rüyası haline gelen trafik kazalarını asgariye indirebilmek için cezaların ağırlaştırılması gerekirken; 3 ay süreyle tatile çıkan meclis bu yönde adım atmıyor.

Eskimiş yasaya göre ölümle sonuçlanan trafik kazalarında, suçlu bulunan kişiye en fazla 7 yıl hapislik cezası verilebiliyor.

Çoğu kez bu ceza ‘hafifletici nedenlerle’ 4 yıla kadar düşüyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında alkollü bir şekilde kaza yapan ve 46 yaşındaki Mustafa Nergiz’in ölümüne neden olan Yıltan Kulle’nin defalarca trafik suçu işlediği, iki kez kaza yaptığı ve ehliyetine al konulduğu ortaya çıktı.

,Buna karşın araç kullanmaya devam eden Yıltan Kulle’nin, kaza sonucunda adam öldürmesi nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Soruşturma amaçlı 14 gün süreyle polis hücresinde tutulan zanlı geçtiğimiz Cuma günü yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

45 günde yargı

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın 19 Temmuz saat 20.45 sıralarında Esentepe-Bahçeli anayolunun 7-8'nci kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi. Polis, Yıltan Kulle’nin 122 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araç ile Esentepe'den Bahçeli istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Nergiz yönetimindeki AC 642 plakalı traktörün arka kısmına çarptığını ifade etti.

Polis, çarpmanın etkisiyle yolun solundan yoldan çıkarak su kanalına düşen traktörün takla attığını,

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan traktör sürücünün kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, sürücü Yıltan Kulle’nin kazanın ardından gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, zanlının geçmişte 2 kaza yaptığını, ayrıca 9 trafik suçu bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının Mustafa Nergiz’in ölümüyle sonuçlanan kazadan önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğunu belirtti.

Polis, tüm olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.