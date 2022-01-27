Davaları ileride

Suna ERDEN

Girne’de yaşayan emekli bir kadını FETÖ terör örgütüyle korkutarak, 50 bin dolar parasını almaya çalıştıkları iddia edilen Seda Altundağ, Sema Türkan, Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Serhat Özcü, 24 Aralık 2021 tarihinde, 70 yaşındaki kadını Türkiye hattı üzerinden ev telefonundan arayan erkek bir şahsın, kendisini savcı olarak tanıttığını söyledi.

Özcü, kendisini savcı olarak tanıtan şahsın, kadına bankada bulunan parasının FETÖ tarafından kullanıldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, söz konusu şahsın parasını çekip devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti. Polis, 70 yaşındaki kadının korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan 50 bin dolar parasını çektiğini açıkladı.

Polis memuru Serhan Özcü, kadının telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın belirttiği adreste kendisini bekleyen kişiye parayı teslim etmek üzere gittiğini ve son anda dolandırılmak üzere olduğunu anladığını açıkladı.

Polis memuru, kadının parayı teslim etmeyip olayı kendilerine bildirdiğini ifade etti. Polis memuru Serhan Özcü, kadının ifadesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Seda Altundağ, Sema Türkan, Aziz Altundağ, Sinan Emre Altundağ’ın tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Soruşturma sürecek

Serhan Özcü Beylerbeyi’ne çağrılan 70 yaşındaki kadının gittiği otoparkla ilgili araştırma yapıldığını, olay yerine giden aracın tespit edildiği ve zanlılara ulaşıldığını söyledi. Polis, zanlıların ifadelerinde Türkiye’de bulunan iki arkadaşlarının alacakları olduğunu söyleyip parayı almasını istediklerini öne sürdüklerini açıkladı. Özcü, zanlı Seda Altundağ’ın Türkiye’deki iki şahsın bu iş için kendilerine 300 lira gönderdiğini, banka hesaplarını incelediklerini söyledi. Özcü, 300 liralın yanı sıra olaydan bir gün sonra da 470 lira gönderildiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, 70 yaşındaki kadının arandığı telefon numaralarının incelendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı ve zanlıların kişi başı 5’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.