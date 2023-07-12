Davaları ileride görülecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 7 gram metamfetamin ve 5 gram kokainle yakalanan İlhan Kayalar ve Tacim Kayalar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı kardeşler dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 3 Temmuz 2023 tarihinde, saat 19.45’te, İlhan Kayalar ve Tacim Kayalar’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlıların Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ofislerinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti. Polis, söz konusu iş yerine baskın düzenlediklerini, Tacim Kayalar’ın ofisten çıkarak araca siyah deri bir çantayı bırakırken tespit edildiğini ve alıkonulduğunu hatırlattı.

Polis, ofise girecekleri esnada, İlhan Kayalar’ın da kapıyı iç taraftan bastırmak sureti ile polisin içeri girmesini engellemeye çalıştığını da mahkemeye aktardı.

Makul güç kullanılarak içeri girildiğini belirten polis, ofiste yapılan arama sonucu, masa üzerinde 5 gram metamfetamin ve 5 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini, araç içerisinde yapılan arama sonucu, Tacim Kayalar’ın araca koyduğu deri çantada 2 gram metamfetamin bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, KKTC vatandaşı birer kefilin, 100’er bin TL nakdi kefalet senedi imzalamasına, İlhan Kayalar’ın 30 bin, Tacim Kayalar’ın ise 8 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.