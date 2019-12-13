Denetimli serbestlik talepleri reddedildi

Gönyeli’de 15 Eylül 2017 tarihinde narkotik ekiplerinin alınan ihbar sonucu ele geçirdiği 22 gram 383 miligram kokain türü uyuşturucu ile bağlantıları olduğu iddiasıyla yargılanan Enver Algun ve Cemil Uçarcan 18 ay, Murat Tabakoğlu ise 2 yıl hapis cezası aldı. Sanıkların denetimli serbestlik talebi, tasarruf ettikleri miktarın yasada belirlenen 3 gramın üzerinde olması nedeniyle reddedildi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi.

İbretlik cezalar verilmeli

Kâtip, sanıkların 22 gram 383 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeyi ithal ve tasarruf etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Şerife Kâtip, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Yargıç Kâtip, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile Enver Algun ve Cemil Uçarcan 18 ay ve benzeri suçtan sabıkası olan Murat Tabakoğlu’na 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 11:12