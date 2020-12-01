Deport edilecekler

Suna ERDEN

Aşırı derecede alkol alıp gece yarısı Lefkoşa sokaklarında bağırıp çevreyi rahatsız eden, ayrıca kendilerini uyaran polis memurlarına saldıran Clement Ushie Okolice, Agbor Fambong Clinton ve Enakeno Wisdom Ekere hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların 28 Kasım 2020 tarihinde saat 00.15 sıralarında Lefkoşa'da umumi bir yer olan Girne Caddesi üzerinde sarhoş vaziyette yüksek sesle bağırıp çağırdıkları esnada Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede görevli polis memuru Aykut Özkan ve İbrahim Toz tarafından uyarıldıklarını aktardı. Polis, zanlıların uyarıları dikkate almayarak görevli memurları ittiklerini anımsattı.

Polis memuru, akabinde zanlı Enakeno Wisdom Ekere’nin, İbrahim Toz'un üzerindeki polis yeleğini elleri ile çekip yırtılmasına neden olduğunu kaydetti. Polis, Agbor Fambong Clinton’un da görevli polislere yardım etmek isteyen Osman Varan'ın sağ gözüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlıların alkol testi yapmayı reddettiğini ancak gözlerinin kırmızı olmasından hareketlerindeki dengesizlikten ve ağızlarından gelen kokudan alkollü olduklarının anlaşıldığını belirtti.

Polis, zanlıların KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıları tutuklu yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderdi.