Deport edilecekler

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde meydana gelen maskeli soygun olayıyla ilgili tutuklanan Prince Kamusikiri ve Kudakwashe Keith Kangai hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Çaldıkları cep telefonları ve elektronik eşyaları satmak üzereyken Lefke’de yakalanan zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların 2018 yılından beri ülkede kaçak kaldıkları açıklandı. Zanlıların çaldıkları telefonlardan 5 tanesini Girne’de sattıkları belirtildi.

Asıl soyguncunun Prince Kamusikiri olduğu, suçunu itiraf ettiği açıklandı.



Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 12 Nisan 2021 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, Girne Caddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Mehmet Karadeniz’in yaptığı Mobil Link isimli elektronik mağazasının penceresinin kilit kısmını kırıp dükkân içerisine girdiğini belirtti.Polis, zanlıların mağaza içerisinde bulunan 39 adet iPhone 12 marka cep telefonu, bir adet Apple marka saat, bir adet Apple Mackbook Pro Laptop ve çekmece içerisinde bulunan 2 bin 850 TL nakit parayı çaldıklarını kaydetti.Zanlıların Lefke’de çaldıkları elektronik eşyaları satmak istedikleri sırada tespit edilip tutuklandığını açıklayan polis, kullanımlarında bulunan ZPK 438 plakalı araçta yapılan aramada elektronik eşyaların birçoğunun tespit edilip emare alındığını ifade etti.Polis, yürütülen soruşturma kapsamında 5 adet iPhone marka telefonunun Girne’de satıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, 5 telefonun emare alındığını belirtti.Bir adet Apple saat ve 2 bin 850 TL nakit paranın bulunamadığını kaydeden polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, 2018 yılından beri ülkede kaçak kaldıklarını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme zanlıların 45 günü geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.