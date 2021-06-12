Deport edilecekler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 4 Haziran’da düzenlenen operasyon sonucu 50 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Ayodele Ayonipo Ogendiya ile Abiola Andrew Adeyemi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Ayodele Ayonipo Ogendiya mahkeme emri ile cezaevine gönderilirken, tutuksuz yargılanmasına karar verilen Abiola Andrew Adeyemi, 10 bin TL nakit teminatı yatıramadığı için Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar yeniden aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis memuru Mustafa Kavaz, 4 Haziran 2021 tarihinde, zanlı Ayodele Ayonipo Ogendiya’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını ve kalmakta olduğu öğrenci yurduna gittiklerini söyledi.

Polis, zanlının, yurt önüne geldiği taksiciye, araç içerisinde 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde uzattığı sırada suçüstü tespit edildiğini belirtti.



Polis, zanlının alıkonulduğunu ve yurt odasında yapılan arama sonucunda bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.Zanlıdan elde edilen soruşturmada konu uyuşturucu maddenin Abiola Andrew Ademeyi’den alındığını tespit ettiklerini aktaran polis, onun da kiralık bir araç ile seyir halindeyken tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, Abiola Andrew Ademeyi’nin aracında yapılan aramada 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Kaçak kalan zanlı cezaevine gönderildi

Polis, zanlı Ademeyi’nin evini de aradıklarını ve ayakkabı kutusu içerisinde 42, çekmece de ise bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, yasal statüde olmayan Ogendiya’nın Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini, Adeyemi’nin ise uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Ogendiya’nın 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, Adeyemi’nin ise 10 bin TL nakdi kefalet ödemesine emir verdi.

Zanlı, kefaleti yatıramayınca Merkezi Cezaevine gönderildi.