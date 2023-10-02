Deport edilecekler

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; KKTC’de herhangi bir yasal statüleri olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldıkları tespit edilen Nijerya uyruklu Godswill Chidera James ve Shedrack Onyedikachi tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru , 29 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde Dumlupınar bölgesinde Nijerya uyruklu Godswill Chidera James ve Shedrack Onyedikachi’nin kimlik kontrolünün yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Godswill Chidera James’ın 30 Eylül 2021 tarihinden beri yani 731 gün, Shedrack Onyedikachi’nin ise 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 366 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.