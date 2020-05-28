Deport edilecekler

Suna ERDEN

Girne’de “Gel seni markete götürelim” deyip araçlarına aldıkları Ahmad Alwanı’yi dağa kaçırıp, darp ettikten sonra parasını çalan, şikâyet edilince de ev basıp, parmak kıran Ahmad Fadda, Noureddin Almomanı ve Zeid Dababneh teminat talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, üç zanlının Girne’de yolda yürüyen Ahmad Alwanı’yi markete götüreceklerini söyleyip, arabalarına aldığını belirtti.

Polis, zanlıların araca aldıkları Alwanı’yi zorla Girne bölgesinde dağlık bir alana götürdüklerini ifade etti. Zanlıların dağlık alanda Alwanı’yi yumruklayıp, bıçakla tehdit ettiklerini kaydeden polis, üzerindeki 700 dolar ve Huawei marka cep telefonunu çaldıklarını söyledi.

Alwanı’nin 12 Mayıs tarihinde şikâyetçi olduğunu, soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlıların tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmeye başladığını kaydetti.

Polis memuru, zanlıların henüz yakalanmadan önce şikâyet edildiklerini duyduklarını, bu nedenle 18 Mayıs tarihinde Alwani’nin evini basıp zorla içeri girdikten sonra darp ettiklerini açıkladı.

Polis, ciddi şekilde darp edilen Alwani’nin sağ el parmağının kırıldığını söyledi.

Telefonu da almışlar…

Polis, zanlıların evden ayrılmadan önce Alwani’nin dolapta sakladığı 3 bin dolar, bin TL 550 dolar değerindeki 2 adet güneş gözlüğünü ve 800 dolar değerindeki iPhone 6 Plus marka cep telefonunu çaldıklarını açıkladı. Zanlıların aynı gün tespit edilerek yakalandığını kaydeden polis, evlerinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, Noureddin Almomanı’nin evinde Alwani’den aldıkları Huawei marka telefonun tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıları tutuklu yargılanmak üzere 45 gün süre ile cezaevine gönderdi.