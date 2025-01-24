Dünyada benzeri yok

Suna ERDEN

Lefkoşa’da sahibi olduğu Baltacı Asansör Sanayinin ürettiği asansörlere işletme izni almak için 2 yıl süreyle Çalışma Bakanlığının memuru olan makine mühendisinin imzasını taklit ederek, sahte evrak düzenleyen 70 yaşındaki Ural Baltacı hakkındaki dava 15 yıl sonra karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde evrak sahteleme, tedavüle sürme suçları başlığı altında 45 davadan yargılanan Baltacı 4 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 2007-2009 yılları arasında söz konusu suçları işlediğini söyledi.

Yargıç, sanığın Çalışma Dairesine asansör işletme izni almak için başvuru yaptığını, daire tarafından gerekli testleri yapması için Makine Mühendisi Çağlar Yakmaz'ın görevlendirildiğini ifade etti.

Yargıç, sanığın Çalışma Dairesine verdiği test evraklarında yapılan incelemede Yakmaz’ın KKTC'de olmadığı halde ilgili test raporlarında imzasının tespit edildiğini ve sahtecilik soruşturması başlatıldığını söyledi.

Yargıç, 2007-2009 yılları arasında Baltacı&Po Ltd. tarafından daireye ibraz edilen tetkik test raporlarının asıllarının tümünün emare alınarak, incelendiğini belirtti.

Yargıç, sanığın imzasının yanında makine mühendisi Çağlar Yakmaz'ın da imzasını atmak suretiyle belgeleri sahtelediğinin ve sahtelemiş olduğu bu belgeleri Çalışma Dairesine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünün ve aynı zamanda başkasının kimliğine bürünme suçlarını da işlediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Oldukça vahim bir durum

Yargıç, sanığın takriben iki yıl boyunca birçok kez bu suçları işlemesinin oldukça vahim bir durum olduğunu, bu hususun sanık aleyhine dikkate alındığını belirtti.

Yargıç, sanığın avukatının beyanlarına da değindi. Yargıç, savunmanın elektrik mühendisi olan sanığın üniversitede okuduğu dönemlerde mekanik dersleri de almış olduğunu bu nedenle, Çağlar Yakmaz'ın 2007 senesinde Türkiye'ye rahatsızlığı nedeniyle tedaviye gittikten sonra asansörlerle ilgili Çalışma Dairesine ibraz edilecek test raporlarına Çağlar Yakmaz'ın adına da kendi imzası ile beraber imza attığını aktardığını söyledi.

Yargıç, “Sanık avukatı asansörün insan hayatını tehlikeye atabilecek bir araç olduğunu teslim etmekle beraber sahtelemenin asansörlerin ilk izin sürecinde olmadığını artık hayati risklerin azaldığı izinlerin yenilenmesi aşamasında yapıldığını ve bu aşamada yapılan testlerin sadece gözle yapılan testler olduğunu ihtilafsız olarak mahkemeye aktarmıştır” dedi.

Kamuyu yakından ilgilendiriyor

Yargıç, sanığın hastane, hotel, banka, işyerleri ve ikametgahlar için asansör ürettiğini, bu nedenle işlemiş olduğu suçun kamuyu oldukça yakından ilgilendirdiğinin görüldüğünü söyledi.

Yargıç kararına şöyle devam etti:

“Sanığın işlemiş olduğu suç vahim bir suçtur. Kendisine çok güven duyması sebebiyle makine mühendisi suretiyle tedavüle surmuş olması ve bunu iki yıl boyunca defaen yapması işlediği suçların vahametini gözler önüne sermektedir.

Sanığın işlemiş olduğu suçların yaygın suçlardan olması ve bu tür suçların kamu menfaatini oldukça yakından ilgilendirmesi sebebiyle ceza takdirinde kamu menfaatinin ön planda tutulması gerekmektedir.”

Uzman yok diye dava gecikti

Yargıç, sanığın suç işlediği tarihleri 2007-2009 yıllarına tekabül ettiğini, davanın 2019 yılında ikame edildiğini, sanığın 2010 yılında suçunu itiraf ettiğini, bu noktada davalardaki gecikmenin PGM'deki uzman yokluğundan kaynaklandığını belirterek, “Sanık bu kadar uzun bir süre sürekli olarak belirsizlik ve bekleyiş içerisinde kalmış, uzun bir süre omuzlarında bu yükü taşımıştır. Ayrıca sanık bu sürede yaşlanmış ve sağlık problemleri olan bir kişi olmuştur. Dolayısıyla sanığın davasının mahkeme huzuruna getirilme aşamasındaki bu çok ciddi gecikme ceza takdir ederken sanık lehine ağrılık bir biçimde dikkate alınmıştır” dedi.

Yargıç, sanığın mahkûm olduğu suçların ciddiyetini, sahtekarlık suçlarının yaygın oluşunu, suçlar için öngörülen azami cezayı ve bu tür suçların kamu menfaatini yakından ilgilendirdiğini ve bu yönde kamu yararının korunması gerektiğine dair ilkeleri birlikte değerlendirdiklerinde, hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Yargıç, sanığın mahkum olduğu davalardan 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

