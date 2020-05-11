En anlamlı günde oldu mu ya Hüseyin

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Anneler Günü’nde talihsiz bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Hüseyin Toran, nenesine küfrettiği gerekçesi ile annesini dirsek kısmından bıçakladı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada konuşan zanlı, tüm suçlamaları reddetti. Zanlı “Sadece tartıştık. Ben bıçaklamadım, polisi de ilk arayan kişi benim” iddiasında bulundu.

Soruşturmayı yapan polis memuru Murat Tekbıyık, zanlının, 9 Mayıs 2020 tarihinde, saat 13.00’da, nenesine küfrettiği gerekçesi ile annesi M.T ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının tartışma esnasında mutfakta bulunan 18 santim uzunluğundaki meyve bıçağını alarak annesini sol dirsek kısmından bıçakladığını, saldırısına elleri ve ayakları ile vurarak devam ettiğini belirtti. M.T’nin dirseğinde 4 santim kesi oluştuğunu kaydeden polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını açıkladı. Tekbıyık, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

“Sadece tartıştık” diyor

Mahkemede söz alan zanlı ise “Sadece tartıştık, ben bıçaklamadım. Polisi de ilk arayan kişi benim. Kapalı yerde kalamıyorum, 3 günlük tutukluluk süresini Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde geçirmek istiyorum” dedi.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren nöbetçi Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 16:59