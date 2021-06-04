En düşük inşaatta

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı dün saat 11.50’de Önder Sennaroğlu başkanlığında başladı.

Genel Kurul’da ilk olarak Başkanlığın sunuşlarına yer verildi. Danışma Kurulu’nun 7 Haziran birleşiminin ertelenerek, 10 Haziran’daki birleşimde yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirilmesi kararı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Başbakan Ersan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapsamında oluşan kurulların yaptığı istatistiki çalışmada, bulaşın, en çok 19-39 yaş arasında, yeme içme sektöründe görüldüğünü açıkladı. Saner, bu verilere göre; şu ana kadar en düşük bulaşın ise inşaat sektöründe görüldüğünü dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarında, son siyasal gelişmeler, pandemiyle mücadele, eğitim gibi konular da gündeme taşındı.

Rogers: Eylem planı var mı?

HP Milletvekili Jale Refik Rogers “Azınlık hükümetinin pandemiyle mücadele eylem planı var mı?” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Ülkenin lokomotif sektörleri turizm ve eğitimin özellikle pandemi yönetim sürecinde ihmal edildiğini söyleyen Rogers, bu konuda bütünlüklü bir eylem planına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Ülkeye çift PCR ve aşıyla karantinasız giriş kararının, turizm açısından önemli ve geç kalınmış bir karar olduğunu dile getiren Rogers, kapıların da açılmasıyla turizmde hareketlilik görülebileceğini ifade etti.

İnşaat sektöründe PCR yapılmasının zorunlu olmamasının, son yaşanan 85 kişilik bulaş olayında etkili olduğunu söyleyen Rogers, bu konuda daha önce uyarıda bulunduklarını dile getirdi, alınan yeni kararın olumlu bulduğunu anlattı.

Şahali: Geçitkale Havaalanı askeri bölge mi?

CTP Milletvekili Erkut Şahali de “hükümetin halleri” başlıklı konuşma yaptı. Bakan Amcaoğlu’nu eleştiren Şahali, hem Amcaoğlu hem de diğer hükümet üyelerinin, “ülkede taş taş üstüne kalmamışken, hiçbir sorun yokmuşçasına bir tavırda olduğunu” söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın insansız hava araçlarıyla ilgili açıklamalarına işaret eden Şahali “Geçitkale Havaalanı artık bir askeri bölge midir? Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bir askeri havaalanı olarak tahsis edildi mi?” diye sordu, eğer durum böyle olacaksa bunun Meclis tarafından karar verilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Saner cevapladı

Başbakan Saner, Geçitkale Havalimanının, 2009’dan bu yana hiçbir şekilde kullanılmadığını ve elektrik direkleri çekilmediği sürece kullanılamayacağını söyleyen Saner, bu havalimanının dönemin hükümetinin yanlış icraatları yüzünden kullanılamaz durumda olduğunu kaydetti.

Saner, İHA ve SİHA konusunda görüşmeler olduğunu ancak herhangi bir adım atılmadığını kaydetti.

KKTC’de doğan her çocuğa vatandaşlık verilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Saner, kamuya alınan personel konusunda ise, sözleşmeli personelin çoğunun sözleşmelerinin her yıl yenilendiğini ifade etti.

Şahiner: İhale işi raydan çıktı

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, KIB-TEK akaryakıt ihalesi hakkında konuşma yaptı. “Bu iş rayından çıkmıştır” diyen Şahiner, ihale konusunda yaşanan süreci özetledi.

Hükümetin içinde “Organize çete gibi davranan bir yapı olduğunu” öne süren Şahiner, ihale geciktiği için akaryakıt fiyatlarının 100 dolar kadar yükseldiğini söyledi. Şahiner, bunun görevi ihmal olduğunu, KIB-TEK’in maddi zarara uğratıldığını kaydetti.

“Turkish Petroleum International Company’den (TPİC) yapılan alımda, KIB-TEK’e 40 ton su kakalandı” diyen Şahiner, böylece hem yakıt fiyatının arttığını, hem de yakıtın zararlı element içerdiğini söyledi.

Tahlil sonuçları çıkmadan akaryakıtı getiren geminin gönderildiğini dile getiren Şahiner, normalde tahliller çıkmadan geminin ayrılmasına izin verilmediğini belirtti.

İncirli: Siyasi kriz derinleşiyor



Daha sonra CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli kürsüye çıktı. Ülkede derinleşen siyasi ve ekonomik kriz hakkında konuşan İncirli, şu anda iktidarda halkın iradesini temsil etmeyen bir hükümet olduğunu söyledi.Buna rağmen bir erken seçim tarihi belirleme konusunda bile isteksiz ve kaçak bir duruşta olduklarını belirten İncirli, esnafın, çiftçinin, emekçinin sokakta olduğunu kaydetti.Öte yandan hükümetin sanki ülkede hiç sorun yokmuş gibi bir tavır içinde olduğunu ifade eden İncirli, sorunların üstesinden gelebilmek için yürek gerektiğini dile getirdi.“Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı ve Başbakanın ifadelerini utanç içinde dinledim” diyen İncirli, Türkiye’de soruşturma açıldığında Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ne hissettiğini merak ettiğini söyledi.

Uluçay: Adalı cinayeti aydınlatılmalı

Toplantıda, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Pandemi ve ekonomi” konulu konuşma yaptı.

Uluçay, konuşmasının başında, Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması konusunda KKTC’nin “sınıfta kaldığını” savundu.

KKTC ve Türkiye’nin kendi hukuk düzenlerinde bu cinayetin yeni ortaya çıkan iddialar ve gelişmeler üzerinden aydınlatılması için üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Uluçay, KKTC makamlarına eleştirilerde bulundu.

Uluçay, pandeminin ortaya çıkardığı sorunların çözülmesi ve ekonominin yönetilmesi için sürekli öneri ve uyarılar yaptıklarını, kapıların açılmasının olumlu olduğunu ancak geç kalındığını söyledi.

Töre’nin gündemi Filistin’di…

UBP Milletvekili Zorlu Töre ise, “Filistin ve Kudüs” konulu konuşmasında, Filistin davasının tüm Müslümanlar için önemli olduğunu ifade ederek, İsrail’in o bölgede yaptığı faaliyetleri, İslam dünyasına karşı yapılan saldırıları anlattı.

Töre, dünyanın orada yaşananlara seyirci kaldığını ifade ederek, bunların iyi okunup Kıbrıs’ta da Türkiye’nin öneminin iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Angolemli: Gerçek tarımcı tanımı yapılmalı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise konuşmasında, tarım ve hayvancılıktaki sorunlara değindi. Angolemli, hayvancıların çok iyi bir mücadele örneği ortaya koyduğunu ve 4 gündür haklarını aradığını ifade etti.

Hayvancıların haklarını alana kadar eylemine devam etmesi gerektiğini ifade eden Angolemli, Türkiye’den ithalatın döviz ile yapıldığını, bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Angolemli, taksicilerin “vergi” şikayetini de dile getirdi.

Gerçek tarımcı tanımının yapılması gerektiğini de ifade eden Angolemli, doğrudan gelir desteğinin de zengin tüccarlara gittiğini savundu, eleştirilerde bulundu.

Çağatay, ekonomiyi anlattı

HP Milletvekili Erek Çağatay, “KKTC ekonomisi” konusunda yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin bir ülkenin kendi öz kaynakları olmasını gerektirdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, ülkede kısa ve uzun vadede yapılması gerekenleri sıraladı.

Hükümetin akılcı ve gerçekçi destek politikaları hazırlayarak halka sunması gerektiğini ifade eden Çağatay, KKTC’de ekonomik stratejik bir plan olmadığını, hükümetin günü kurtarma peşinde olduğunu savundu.

Atakan’dan ilginç benzetme

HP Milletvekili Tolga Atakan ise, “Sherwood Ormanından esen azınlık rüzgarları” konusunda yaptığı güncel konuşmada, Sherwood ormanının İngiltere’de bulunduğunu ve bir hayal kahramanı olan Robin Hood’un yaşadığı yer olduğunu ifade ederek, hükümeti de bu hayal dünyasına benzetti.

Meclis genel kurulu güncel konuşmaların ardından dünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 10 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da birleştirilmiş oturum şeklinde gerçekleştirilecek.