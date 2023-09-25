Erken vedası üzdü

Gazimağusa'da bulunduğu bir restoranda aniden rahatsızlanan 48 yaşındaki Burcu Okur hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 23 Eylül saat 22.00 sıralarında, bir restoran içerisinde bulunan Okur aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Okur’un ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi.

Gazimağusa’nın tanınan isimleri İmren Okur ve merhum doktor Kaya Okur’un kızları Burcu Okur’un zamansız vedası sevenlerini üzdü.

