Fahri tutuksuz yargılanacak

Bir dönem özel soruşturma biriminde görevli olan polis memuru Fahri Gümüşsoy, FETÖ-PYD soruşturmasına ait belge videoları kendi şahsi hard-diskine yüklediği gerekçesiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Gümüşsoy, ‘Resmi görevi kötüye kullanma’ , ‘Resmi sırları ifşa etmek’ suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran Özel Soruşturma Birimi’nde görev yapan polis çavuşu Tolga Erol, polis memuru Fahri 2016 yılım Ekim ayında yetkisiz olarak FETÖ - PYD soruşturması kapsamında polisin elde ettiği video kaydı ve belgeleri şahsi hard-diskine yüklediğini söyledi.

Erol, zanlı Fahri Gümüşsoy’un mahkeme emriyle tutuklandığını ifade etti. Erol, ayrıca zanlının evinde arama yapıldığını, benzer bir davadan teminatla serbest bırakıldığını anımsatıp, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.