Faturayı onlara kesti

Başbakan Ünal Üstel gerek elektrikte yaşananlar, gerekse engelli ve yoksullara verilecek bayramlıklar konusunda Maliye Bakanı Sunat Atun’un müsteşarı Cengiz Çoli ile Bakanlık Müdürü Ersan Karataş’ın ihmal veya olumsuz tavırlarını görevden alma talimatıyla sonuçlandırdı.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un yurt dışında bulunması nedeniyle bu karara nasıl bir tepki göstereceği bilinmiyor. UBP çevreleri Atun’un da adaya döner dönmez istifa edeceğini düşünüyor.

Çoli’nin yerine ise Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Burak Şöföroğlu’nun atandığı öğrenildi

