FETÖ ile bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KKTC’deki en güçlü bağlantılarından biri olduğu iddia edilen iş insanı Caner Şahmaran hakkındaki soruşturma kısmen tamamlandı.

Soruşturma amaçlı 7 gündür tutuklu bulunan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polise verdiği ifadede örgütle bağını kabul edip, suç ortağı olan 3 kişinin de ismini veren zanlının evinde geçirilen elektronik eşyaların uzmanlara gönderildiği, incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın süreceği ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığı ifade edildi.

Mahkeme, KKTC vatandaşı olan zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlı 10 bin TL nakit teminat ve iki kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlı hakkındaki iddialar

Polis, teknik takip sonucu ulaştığı zanlının Lefkoşa’daki evinde 16 Haziran’da arama yaptı. Yapılan aramada 20 bin 600 Sterlin,5 bin ABD doları, 3 bin Euro, birçok elektronik eşya ve cep telefonu bulundu. Yapılan incelemede elektronik eşyaların içinde FETÖ-PYD terör örgütü ve lideri Fetullah Gülen ile ilgili birçok resim ve övücü yazılar tespit edildi. Sorgulanan zanlı örgütle bağını kabul edip, işbirliği yaptığı 3 kişinin ismini polise verdi.

Zanlı bir öğrenci yurdunun satışını gerçekleştirip, 350 bin Sterlin parayı örgütle bağlantılı bir kişiye verdiğini de itiraf etti.

Polisin örgütle ilgili tespitleri

Zanlıyı dün üçüncü kez mahkemeye çıkaran polis, Şahraman hakkındaki iddiaların yanı sıra FETÖ’nün KKTC yapılanmasıyla ilgili bilgiler de verdi.

Polis, örgütün 1990’lı yıllardan itibaren ülkede yapılanmaya başladığını söyledi.

Polis, FETÖ mensubu birçok isim tespit edildiğini, yeni tutuklamaların yapılabileceğini açıkladı.