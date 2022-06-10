Filmlere konu olur

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda eski eşini başka bir erkekle yatakta gören Orhan İgit’in kıskançlık krizine girerek olay çıkarttığı belirtildi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, hakkındaki iddialar aktarıldı. Zanlının eski eşinin evine sessizce girdiği, erkek arkadaşıyla yatak odasında olduğu esnada her ikisinin çıplak görüntülerini çektiği belirtildi.

Zanlının daha sonra eski eşinin erkek arkadaşına ait olan ve evin önünde park halinde bulunan aracın sağ kapısına vurarak hasara uğrattığı açıklandı.

Olay yerinden ayrılan zanlının birkaç saat sonra da çektiği görüntüleri eski eşine göndererek, tehdit ettiği belirtildi.

Eve girdi, görüntüleri çekti

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Çangaroğlu, 8 Haziran 2022 tarihinde, eski eşine ait eve giden zanlının kilide hasar vermeden, kapıyı açarak içeri girdiğini anlattı.

Polis, zanlının yatak odasına baktığını, eski eşini bir erkekle gördüğünü ve cep telefonu ile uygunsuz görüntüleri kaydettiğini söyledi.

Polis memuru, özel hayatın gizliliğini ihlal eden zanlının daha sonra evin dışında bulunan eski eşinin sevgilisine ait aracın sağ kapısına vurarak hasara uğrattığını açıkladı.

Zanlının, ay gün çektiği görüntüleri eski eşine göndererek, “4 saat içinde o evi terk et, yoksa bu görüntüleri yayarım” şeklinde mesaj attığını kaydetti. Soruşturmanın bittiğini bildiren polis, zanlının, şu an itibarı ile ülkemizde hiçbir bağının olmadığını belirtti ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.