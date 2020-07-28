Garantörlükten taviz yok

Gezici Araştırma Şirketi’nin 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptığı ankette seçim tahminin dışında halkın nasıl bir cumhurbaşkanı görmek istediğine yönelik de sorular soruldu.

Araştırmaya Katılan Halka Göre KKTC Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Sorunu Konusunda Nasıl Bir Tutumu Olması Gerektiği soruldu. % 70.9 Bağımsız iki devlet isteyen bir cumhurbaşkanını o makamda görmek istediğini söylerken, % 29.1 ise Federasyonu savunan bir cumhurbaşkanı görmek istediğini söyledi.

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 83,6’sı garantörlüğün aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 5,9’u iptal edilmesi gerektiğini ve % 5,5’i ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini belirtiyor.

“Yeni cumhurbaşkanı ülke sorunlarına sahip çıksın”

Araştırmada yeni seçilecek Cumhurbaşkanı’ndan beklentiler de soruldu. Ucu açık olan bu soruya farklı cevaplar verildi. Araştırmaya katılan KKTC Halkının 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra görev yapacak Cumhurbaşkanından beklentilerinin neler olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 78.7 ile en yüksel yanıt Türkiye ile iyi ilişkiler beklentisi var. Bunu % 76 ile ülkenin sorunlarına sahip çıkması izlerken, ankete katılanların % 61,4’ü ekonomiden iyi anlaması gerektiğini ve % 33,4’ü Kıbrıs Türk Kültürünün korunmasına önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 16:11