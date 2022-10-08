Gece pikniğinde facia

Yedidalga’da dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada Liya Tetik

(K-22) ve Ayşe Kaynarca (K-22) ağır yaralandı. Elde edilen bilgilere göre; Talha Akıncı, Ayşe Kaynarca ve Liya Tetik birlikte gece pikniğine gitti.

Talha Akıncı, araca binmeden camdan kontağı çevirdi, hareket haline geçen araç yerde oturan Liya ve Ayşe’nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan iki genç kız hastaneye kaldırılırken, Talha Akıncı tutuklandı.

Yaralılar tedavi altında

Polisten verilen bilgiye göre; Yedidalga’daki kaza dün sabahın ilk saatlerinde Şehit Salih Hüseyin Liman yolu üzerinde meydana geldi. Ramazan Talha Akıncı, HA 005 plakalı salon aracını kapı camından uzanarak çalıştırdı, ileriye doğru hareket eden araç yerde oturan Liya Tetik ve Ayşe Kaynarca’nın üzerinden geçti, çukura düşerek durabildi. Tetik ve Kaynarca ağır şekilde yaralanırken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Talha Akıncı tutuklandı.

Sürücü alkollüydü

Öte yandan önceki gece 23.00 sıralarında Hamitköy Anıttepe Caddesi'nde SH 817 plakalı aracıyla seyreden Fatih Mehmet Kuru (E-23) yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kuru’nun aracı toprak sete çaparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan Çağla Akargöl (K-23) ile Onur Kesmeci (E-23), ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kesmeci taburcu olurken, Çağla Akargöl belde kırık şüphesiyle müşahede altına alındı. Sürücü Kuru’nun aracı 98 miligram alkol tesiri altında kullandığı da tespit edildi. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.