Geçinemiyoruz !

Ömer KADİROĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında kurulan yeni hükümetin programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde tartışmaya açılıyor. Vatandaşlar, hükümet programında belirtilenlerden daha çok önceliğin piyasa denetimine verilmesini ve anormal şekilde yükselen fiyatların aşağılara çekilmesini istiyor.

Son zamanlarda dövizde artış olmadığını, buna karşın A’dan Z’ye her şeyin zamlandığını belirten vatandaşlar “Artık geçinemez duruma geldik. Hükümet öncelikle pahalılığa karşı önlem almalıdır. Aksi halde herkes perişan olacak” diyor.



*****

Ne dediler…?

Sevgün Tekhanlı

“Açıklanan yeni kabinede değişen biri olmadığı gibi değişen bir şey de olmayacak. Hemen hemen aynı kişiler farklı bakanlıklar alarak görevlerine devam ediyorlar. Pek umutlu olmasak da oluşan yeni hükümetin ilk icraatının zamlara müdahale ederek, pahalılığı düşürecek çalışmalar yapmalarıdır. Elektrik ve akaryakıta yapılan artışlar tüm sektörlere yansıdığı için bunu önleyecek çalışmalar yapmalarını ve hiç zaman kaybetmeden icraata geçmelerini istiyoruz.”

Yüksel Koçak

“Yeni kabine açıklandı, hükümet programı okundu. Bir iki bakanın bakanlığının değişmesi dışında kabinede bir değişiklik olmadı. Yeni hükümetle birlikte bir değişiklik olacağına inanmıyorum ancak ülke için iyi olmasını temenni ediyorum. Yeni hükümetin ilk icraatının ekonomik sorunları çözmeye yönelik çalışma olması gerekiyor. Her şey ateş pahası ve bu pahalılığı önleyecek çalışma yaparak halkın geçimini rahatlatmalarını istiyoruz.”

Ahmet Şahin

“Yeni kabine açıklandı ancak isimlerde bir değişiklik olmadı. Umarım oluşan yeni hükümet ülke yararına çalışır ve iyi bir kabine olur. Oluşan hükümetin ilk icraatının ekonomik yönde çalışmalar yapması olmalıdır. Her şey her gün zamlanıyor ve insanlar geçimini sağlamakta çok zorluk yaşıyor. Bu nedenle temennimiz oluşan hükümetin piyasayı ucuzlatacak halkın ve ülkenin yararına olacak çalışmalar yapmasıdır.”

Ahmet Kaptan

“Açıklanan kabinede pek bir değişiklik yok. Tam bir Ulusal Birlik Partisi zihniyeti ile hazırlanmış bir kabinedir. Esasen utanç verici nokta da kabinede bir tek kadın milletvekili olmamasıdır. Bir değil birden fazla kadın milletvekilinin kabinede olması gerekiyordu. Bu sadece UBP’li kadın milletvekillerine karşı değil ülke kadınına karşı yapılan saygısızlıktır. Bu kabinenin ülke adına bir icraat yapması söz konusu değildir. Bu ülkenin ekonomik ve sosyal sorunları çoktur. Benim bu noktada oluşan kabineye çok da bir güvenim yoktur. Oluşan hükümetin ilk icraatı ekonomik sıkıntılara çözüm bulmak olmalıdır ve gençlerimiz için adaletin gelmesini istiyorum.”

Hikmet Kılıç

“Açıklanan kabine hiç de iyi bir kabine değildir. Ulusal Birlik Partisi başta olmak üzere tüm partiler halkın canını yaktı. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ülkeyi ve ülke insanını zora soktu. Üç kuruş hayat pahalılığı verdiler, 103 kuruş cebimizden çaldılar. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz, bu nedenle hükümetin ilk icraatının vatandaşı düşünerek piyasayı ucuzlatması, ekonomik yönde çalışmalar yapması olmalıdır.”

Cemali Karova

“Oluşan kabine çok da iç açıcı değildir. Oluşan hükümetin ilk icraatının ülke refahı için çalışma yapması olmalıdır. Ne yollarda, ne aydınlatmada ne de çevre düzenlemelerinde hayır kalmadı. Hayat o kadar çirkinleşip pahalılaştı ki bu yönde çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Hanifi Yılmaz

“Açıklanan yeni kabine pek bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Bu ülkede hiçbir şey yolunda gitmiyor. Her başa gelen vaatlerle geliyor ancak icraata gelince bir şey göremedik. Bakıma muhtaç, işsiz, ihtiyaçlı ve evine bir ekmek götüremeyen insanlar için ne yapıyorlar? Yine hiçbir şeyin iyileşmeyeceğini düşünüyorum. Oluşan hükümet, halkın refahı ve ülke menfaatleri için çalışmalıdır. Arkası olana işlerini çözüp arkası olmayanın işleri askıda bekleyecekse bu ülkede hiç kimse mutlu olmaz.”

İbrahim Solak

“Açıklanan kabinede yer alan isimler aynı isimler olduğu için eskiyi aramayacağımızı düşünüyorum. İsimlerde bir değişiklik olmadığı için daha iyi olacağı yönünde de bir inancımız yoktur. Birkaç tane bakan farklı bakanlıklara alındı ve bir şey değişmedi. Oluşan hükümetin ilk icraatı halkın rahat bir yaşam sürebilmesi için piyasadaki aşırı artışları ve zamları önleyecek çalışmalar yapması olmalıdır.”

Sedat Tulga

“Açıklanan kabinede pek bir değişiklik görmedik. Temennimiz oluşan kabinenin ülke ve ülke insanı için daha iyi olmasını diliyoruz. Hükümetin ilk icraatı ekonomik yönde atılacak adımlar olmalıdır. Pahalılığı düşürmesi ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapması gerekiyor.

Mehmet Vargın

“Yeni kabinede çok bir değişiklik olmasa da hayırlı olmasını diliyorum. Faiz Sucuoğlu’nun bu yönde başarılı olacağına inanıyorum. Ülkede elektrik kesintileri, pahalılık, alım gücünü kaybeden vatandaşların geçim dertleri var. Bununla ilgili çalışmalar yapmaları ve ekonomiyi kalkındırmak için uğraş vermeleri gerektiğini düşünüyorum.”