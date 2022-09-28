Göngör kardeşlerin kemikleri kırıldı

Aydınköy ve Dipkarpaz’da meydana gelen trafik kazalarında 15 yaşındaki Mustafa Gökçe, 20 yaşındaki Abdullah Güngor ve 18 yaşındaki Samet Güngör yaralandı. Gökçe’nin bisiklet sürücüsü, Abdullah Güngor’ün motosiklet sürücüsü olduğu belirtildi. Samet Güngör’ün ise Abdullah Güngor’ün motosikletinde yolcu olarak bulunduğu açıklandı. Güngör kardeşlerin vücutlarında kırık oluştuğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, Aydınköy’deki kaza saat 20.20 sıralarında meydana geldi. Aydınköy içerisindeki Şht. Salih Tahir Sokak boyunca yönetimindeki NK 208 plakalı araçla doğu istikametine doğru kullanan Oktay Umutlu (E-36) yolun sonunda bulunan Laleli Sokak kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce caddeye çıkış yapması sonucunda bisikletle kavşakta durmadan dikkatsizce Laleli Sokağa giriş yapan Mustafa Gökçe’ye çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa Gökçe, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

İki kardeş yaralandı

Dipkarpaz-Ayfilo yolunda meydana gelen kaza ise saat 18.50 sıralarında gerçekleşti. Kullanımındaki

KS 022 plakalı motosiklet ile seyreden Abdullah Güngor, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol tarafından çıkarak kaya parçasına çarptıktan sonra şinya ağacı içerisine girerek durdu. Kaza sonucu yaralanan KS 022 plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah Güngör ve motosiklette yolcu olarak bulunan Samet Güngör Gazimagusa Devlet

Hastanesine kaldırıldı.

Abdullah Güngör burunda kırık, Samet Güngör'ün ise sağ omzunda kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

4 araç hasar aldı

Öte yandan Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde, dün akşam, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonucu 4 araç hasar alırken, yaralanan olmadı.

Kazaya neden olan JE 008 plakalı Mercedes aracın sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.