Gözler Lefkoşa’da

Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalara katılacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Kutlamalara Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak. Azerbaycan'dan çeşitli heyetler de bu amaçla KKTC'de bulunuyor.

Türkiye ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti kutlamalar için önceki gün ülkeye geldi.

Özel kutlamalara 174 Kıbrıs Gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle katılacak.

Özel'in davetiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin TC Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklerde yer alacak.

Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'de olacak.

Konuk heyetler, törenlere katılmak yanında çeşitli ziyaretlerde de bulunacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda bugün düzenlenecek tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni’ne Erdoğan da katılacak.

Bugünkü ilk tören saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Tören, çelenklerin anıta sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak.

Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Erdoğan tarafından imzalanmasıyla tören tamamlanacak.

Erdoğan konuşma yapacak

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Erdoğan’ın yapacağı konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.



Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 09:59