Gözü döndü

Suna ERDEN

Lefke’de bir öğrenci yurdundan meydana gelen olayda 25 yaşındaki Onurcan Şimşek, gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarılınca deliye döndü.

Zanlı, önce kendisini uyaran yurdun güvenlik görevlisi Murat Arslanov ile olayı yatıştırmaya çalışan Oktay Onder’e saldırdı.

Murat Arslanov’un üzerine bıçakla yürüyen zanlı, Oktay Onder’e de makasla gözdağı verdi.

Zanlının elindeki bıçak ve makas kimseye zarar vermeden alındı.

Olay yerinde tutuklanan ve 129 pormil alkollü olduğu tespit edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 3 Mayıs saat 01.00 sıralarında Gemikonağı'ndaki bir öğrenci yurdunda meydana gelen olayda alkollü olan Onurcan Şimşek’in gürültü yaptığı için kendisini uyaran güvenlik görevlisi Murat Arslanov'a bıçakla saldırdığını söyledi. Polis, zanlının, 30 santimlik bıçağı Murat Arslanov'un vücudunun üzerine doğru gelişi güzel salladığını ifade etti.

Arslanov’un Eren Uğur'un yardımı ile Onurcan Şimşek’in elindeki bıçağı aldığını kaydeden polis, bu esnada olay yerinde gelen Oktay Onder’in de saldırıya uğradığını açıkladı.

Polis, Onurcan Şimşek’in bu kez de kumaş makası ile Oktay Onder’e saldırmaya kalkıştığını söyledi. Zanlının suçüstü yakalandığını, nefesinde 129 promil alkol tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise pişmanlığını dile getirip, özür diledi.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün polise giderek imza atması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.