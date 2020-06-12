Güney’de 5, Kuzey’de 0 vaka

Güney Kıbrıs'ta 5 yeni corona virüs vakasına rastlandı... KKTC'de ise yeni vaka yok

Güney’de 5, Kuzey’de 0 vaka
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  KKTC’de yapılan corona virüs test sayısının 79 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte Bin 289 test yapıldığı , 5 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.
Söz konusu vakaların ikisinin de yurt dışından gelen şahıslar olduğu bildirildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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