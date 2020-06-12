Güney’de 5, Kuzey’de 0 vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte KKTC’de yapılan corona virüs test sayısının 79 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte Bin 289 test yapıldığı , 5 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

Söz konusu vakaların ikisinin de yurt dışından gelen şahıslar olduğu bildirildi.