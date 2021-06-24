Güvendi, kaybetti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz yıl tarlasını 500 bin TL’ye satan bir vatandaş, parasını çoğaltmak için Kemal Asilsoy aracılığıyla borsaya girmeye kalkıştı. Ancak vatandaş, parasını çoğaltmak isterken dolandırıldı. Asilsoy, borsada işletmesi için verilen parayı kendi ihtiyaçlarını gidermek için kullanırken, bir kısmını da bet ofis salonlarında harcadı. Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, 2020 yılı Nisan ve Ağustos ayları arasında, A.E. isimli müştekinin, tarla satışından elde ettiği 500 bin TL’nin 350 bin TL’sini internet bankacılığı ile 150 bin TL’sini ise nakit olarak zanlıya, borsa ve dövize yatırım yapması amacı ile verdiğini söyledi. Polis, zanlının, parayı, kendi ihtiyaçları için kullandığını ve bir kısmını da bahis salonlarında harcadığını ifade etti. Polis olayın 11 Haziran 2021 tarihinde bilgilerine geldiğini ve zanlının önceki gün tespit edildiğini bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.