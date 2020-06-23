Hamile kız arkadaşını bıçakladı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karşıyaka’da uzun süredir birlikte yaşayan Damilola Joseph Afolabi ile kız arkadaşı O.N.C.’nin müzik yüzünden çıkan kavgası kötü bitti. Kavgada Afolabi 2 çocuğunun annesi ve 6 aylık hamile olan kız arkadaşına önce kafa attı, sonra bıçakladı. Sol bacağından yaralanan O.N.C. tedavi altına alınırken, zanlı tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 21 Haziran saat 20.30 sıralarında Karşıyaka’da meydana geldiğini söyledi. Polis, Damilola Joseph Afolabi ile birlikte yaşadığı kız arkadaşı O.N.C.’nin yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden kavga ettiklerini ifade etti. Polis, zanlının kavga esnasında 6 aylık hamile olan O.N.C.’ye kafa attığını açıkladı. Polis memuru, zanlının daha sonra mutfaktan bıçağı alıp O.N.C.’nin sol bacağının arka kısmına bir kez sokmak sureti yaraladığını söyledi.

Polis, zanlı ile kız arkadaşının uzun süredir birlikte oldukların ve 2 çocukları bulunduğunu kaydetti.

Polis, gözaltına alınan zanlı hakkında darp ve yaralama suçlarından soruşturma yapıldığını belirtti.

Tutuksuz yargılanacak

Olayda kullanılan bıçağın emare alındığını ifade eden polis, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 11:54