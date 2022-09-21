Havluda ‘Eroin’ servisi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’da, 12 Eylül tarihinde, Merkezi Cezaevi’ne sokulmaya çalışılan 9 gram ezilmiş halde 45 adet eroin(suboksin) türü uyuşturucu hap ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde, uyuşturucu maddeleri paketleyerek Lefkoşa’ya gönderdiği iddia edilen Elif Akçam ile Şeydanur Kaptan tutuklandı. Polis, elde edilen ifade ve incelenen kamera kayıtları sonucu zanlılara ulaşıldığını ve aranmakta olan başka şahısların da olduğunu açıkladı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Havluya sakladı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 12 Eylül 2022 tarihinde, Umut Kahraman’ın, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan abisi Salih Kahraman’a teslim etmek üzere 9 gram ağırlığında ezilerek toz haline getirilmiş suboksin türü uyuşturucu hapların beyaz renk havlu içerisinde tespit edildiğini anımsattı.

Umut Kahraman’dan yapılan sorguda, konu maddeleri bir otobüs şirketinden alarak cezaevine gittiğinin belirlendiğini anlatan Çelik, konu şirketin kamera kaydı incelemesinde, konu paketin Elif Akçam tarafından Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya gönderildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Havluyu zula haline getirip diktiler

Polis, Akçam’ın tutuklanmasının ardından, konu havluyu ve hapları Şeydanur Kaptan’a verdiğini, Kaptan’ın konu hapları havlu içerisine yerleştirip zula haline getirdikten sonra dikerek paketlediğini ve Akçam’a verdiğinin tespit edildiğini de mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın Gazimağusa ve Lefkoşa’da sürdüğünü ve aranmakta olan başka zanlılar da olduğunu bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022, 15:46