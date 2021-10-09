Hesapları mercek altında

Lefkoşa’da kripto para işlemleri yapan Cvk Coin TRD. LTD.’de yarı zamanlı olarak çalıştığı dönemde şirkete ait 14 bin doları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Haggai Onyedikachukwu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının yaptığı işlemlerin inceleneceği, hesaplar üzerindeki araştırmaların devam ettiği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Cvk Coin TRD. LTD. isimli iş yerinde yarı zamanlı olarak çalışan Haggaı Onyedikachukwu’nun 2021 yılı Eylül-Ekim ayları arasında sanal borsa hesapları üzerinden satmış olduğu kripto paralar karşılığında tahsil ettiği 13 bin 41 doları şirket kasasına yatırmayıp çaldığını belirtti. Polis, zanlının 7 Ekim 2021 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını ve 22 Eylül’den 6 Ekim’e kadar olan 14 günlük sürede zanlının yaptığı işlemlerin inceleneceğini, hesaplar üzerindeki araştırmaların devam ettiğini söyledi. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek, zanlının bir gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.