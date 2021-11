İçiyor uçuyorlar

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’nın Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen ve dün Diyalog gazetesinde yer alan ölümlü trafik kazasının hemen ardından bir kaza da Atatürk Stadyumu önünde yaşandı. Kırmızı ışıkta durmayan araç sürücüsünün neden olduğu kaza sonrasında yabancı uyruklu sürücülere alkol testi yaptı. İkisinde de alkol oranı yüksek çıktı.

Her iki sürücü de alkollü çıktıElde edilen bilgilere göre; kaza saat 03.11 sıralarında Atatürk Spor Kompleksi trafik ışıkları olarak bilinen Sanayi bölgesi birinci girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışığı dikkate almayan 28 yaşındaki Takudzwa Kanyere, yönetimindeki LY 706 plakalı salon araç ile sanayi bölgesinden çıkarken Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Qhawe Dawid Dube yönetimindeki ZPS 539 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. Çarpışma sonucu her iki araçta da ciddi maddi hasarlar oluşurken kaza yerine gelen polis ekipleri her iki araç sürücüsüne de alkol testi yaptı.

Nefesinde 235 promil alkol tespit edildi

Kazaya neden olan Takudzwa Kanyere’nin 235 promil, kavşağa geldiği halde süratini düşürmeyen Qhawe Dawid Dube’nin ise 97 promil alkollü içki etkisi altında olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç sürücüleri hakkında yasal işlem yaptı.





Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021, 11:06