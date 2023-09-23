İfadesi çelişkili 

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığı apartmanın oto parkında cansız bedeni bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Muhammed’in annesi Hülgan Avcı ve kardeşi Harun Suphi Avcı’nın yaşanan olayla herhangi bir bağları olmadığı anlaşıldı. Anne ile oğlu serbest bırakılırken, polise verdiği ifadede çelişkili beyanları bulunan baba Abdulkerim Avcı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayın meydana geldiği apartmanın girişinde ve damında kan izleri tespit edildiği açıklandı. Ayrıca Muhammed Avcı’nın yatak odasında içerisinde uyuşturucu bulunan sarma sigara bulunduğu belirtildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Feyyaz İneci, Muhammed Avcı’nın 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu 3 katlı apartmanın damından, 11 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis, Avcı’nın cesedi üzerinde Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan ilk incelemede sol bileğinde kesik, akciğerlerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Polis, meydana gelen ölümle ilgili oluşan şüpheler üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı Abdulkerim Avcı’nın soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Kan izleri tespit edildi

Polis, yapılan soruşturmada olayın meydana geldiği apartmanın giriş kısmında ve damda kan izleri tespit edildiğini belirtti.

Polis, Muhammed Avcı’nın yatak odasında ise içerisinde uyuşturucu bulunan sarma sigara bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının açık ifadesinde çelişkiler olduğunu, bu çelişkilerin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti. Olay yerinden alınan DNA örnekleri ile zanlıdan alınan örneklerin karşılaştırılacağını kaydeden polis, soruşturma kapsamında 35 ifade aldıklarını açıkladı. Polis, Muhammed Avcı’dan uyuşturucu analizi için kan örnekleri alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.