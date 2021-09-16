İhbar ele verdi

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen mali polis, Lefkoşa’da bir eve baskın yaptı. İbrahim Tuna Engür’ün evinde arama yapan polis, yasa dışı faaliyet gösteren iki bet sitesi tespit etti. Yasa dışı bahis sitelerine pazarlama desteği verdiği belirlenen zanlı Engür tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı İbrahim Tuna Engür’ün “Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

İddiaları aktaran polis, 14 Eylül 2021 tarihinde mali şube ekipleri tarafından İbrahim Tuna Engür’ün evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlı İbrahim Tuna Engür’ün Bet 1 ve Hit 1 isimli yasa dışı bahis siteleri ve müşterilerine internet üzerinden teknik destek sağlayarak, Şans Oyunları Yasası ve Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı hareket ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı İbrahim Tuna Engür’ün evinde yapılan aramada bir adet dizüstü bilgisayarı ve 2 adet cep telefonunun emare alındığını ifade etti.

Dizüstü bilgisayarı ve 2 cep telefonunun inceleneceğini belirten polis, İbrahim Tuna Engür’ün soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

20 bin nakit ödedi

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla İbrahim Tuna Engür’ün tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getirerek, serbest kalan zanlı ileride “Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından yargılanacak.