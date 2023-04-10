İhbar ele verdi

Alınan ihbar üzerine Girne’ye bağlı Edremit köyündeki evinde yapılan aramada kurusıkı silah ile mermi bulunan Hüseyin Gazioğlu gözaltına alındı.

Zanlı dün ‘kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu’ suçlarında tutuklu kalması talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Hüseyin Gazioğlu'nun ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde

X-Touch marka kurusıkı tabanca ile 9 mm çapında 12 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis, zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, ele geçirilen emarelerin inceleneceğini belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde silah ve mermilerle ilgili beyanlarda bulunduğunu, bu beyanların araştırılacağını kaydetti.

Polis, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

