İhbar ele verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir eve yaptığı baskında yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet av tüfeği ve 2 adet canlı mermi ele geçirdi. Operasyon kapsamında Çetin Gökhas ile Cem Özyahyalar isimli iki kişi tutuklandı. Zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 20 Haziran’da Çetin Gökhas’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Hüseyin Özdesoy, zanlının adresine baskın yaptıklarını; Gökhas’ın evin dış kısmında tespit edildiğini ve polisi görünce ev içerisine doğru hızlı şekilde koştuğunu açıkladı.

Polis, zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti.

Polis, evde yapılan arama sonucunda, televizyon ünitesi üzerinde yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, dolaplar içerisinde ise 2 adet canlı mermi ile av tüfeği bulunduğunu bildirdi.

Polis, zanlıdan elde edilen bilgide av tüfeğinin Cem Özyahyalar’dan aldığının belirlendiğini bildirdi. Uyuşturucu maddenin analize, av tüfeğinin ise balistik incelemeye gönderildiğini açıklayan polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.