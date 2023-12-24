İhraç edilecekler

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’den tekneyle KKTC’ye gelen Suriye uyruklu 2 mülteci, Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde dolaştıkları esnada devriye gezen polis ekibine yakalandı. Polise herhangi bir kimlik veya pasaport gösteremeyen mülteciler soluğu önce karakol, ardından mahkemede aldı. Duruşmada ülkeye yasa dışı giriş yapan zanlıların asıl amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğu açıklandı. İnsan tacirlerinin zanlıları KKTC’de bıraktıkları ve kayboldukları için güneye gidemedikleri açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Oğuzhan Abat, mahkeme huzurundaki zanlıların, önceki gün Suriçi’nde dolaştıkları esnada devriye gezen bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu, herhangi bir kimlik ya da pasaport ibraz edememeleri üzerine polis müdürlüğüe götürülerek haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Yapılan sorguda, zanlıların 22 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00’de, bir tekne ile KKTC’ye gelerek, liman olmayan bir yerden giriş yaptıklarını ve giriş yaptıktan sonra kaybolduklarını, amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.