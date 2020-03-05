İki çocuğu var

Suna ERDEN

Kadına yönelik şiddet vakalarında dün bir yenisi daha eklendi. Olay bu kez Girne’de meydana geldi. 30 yaşındaki Mehmet Aşkın İpek, arabayı hızlı kullandı diye 25 yaşındaki karısını darp etti. Karısının boğazını sıkıp ağzına yumruk atan zanlının darp ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından geçmiş yıllarda polislik olduğu açıklandı. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 3 Mart tarihinde saat 20.00 sıralarında Girne’de Salih Miroğlu Caddesi’ndeki evinde aracı hızlı sürdüğü gerekçesi ile tartıştığı eşi F. İ.’ nin boğazını sıkıp, ağzına yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, F.İ.’nin Girne Akçiçek Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini, zanlının da aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 2017 yılında yine darp suçu işlediğini ancak şikâyetin ileri götürülmediğini ifade etti.

Zanlının 2018 yılında da uygunsuz hal ve tavır suçlarını işlediğini kaydeden polis, 2 çocuk babası olan İpek’in davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının geçmişte benzer suç işlemesini de dikkate alarak zanlıyı 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.