İki müdür ve bir başmüfettiş görevden uzaklaştırıldı

Lefkoşa Polis Müdür Yardımcısı Vasfi Arkın, Polis Genel Müdürlüğü İdari Polis Amiri Başmüfettiş Kerem Kadiroğulları ve Güzelyurt Polis Müdürü Yardımcısı Bekir Abatay, sahte evrak suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı.

Üst düzey üç polisin, “2013 yılında Türkiye’deki Polis Akademisi’nde doktora yapmak için yanlış bilgi verme suçlamasıyla” karşı karşıya oldukları belirtildi.

Üst düzey polisler önceki gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, teminata bağlandı.

İddia makamı, Polis Akademisi’nde doktora yapmak için başvuran üç polisin, “aynı anda başka bir kuruma aynı amaçla başvurulamaz” maddesini ihlal ettiğini ve dolayısıyla “evrakta sahtecilik” yaptığını iddia etti.

Mahkeme, üç polisi 10 bin TL nakit teminat yatırmaları ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalanması şartıyla teminata bağladı. Üç üst düzey polis, yargılanmaları devam ettiği için geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Polis açıklama yaptı

Polis Basın Subaylığı, iki Polis Müdür Muavini ve bir Polis Başmüfettişi’nin kendilerine isnat edilen suçlardan mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandıklarını ve Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından itibarıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

Açıklamada, “basında yer alan haberlerde halkı bilgilendirme dışında saiklelerle kalem kullanılmasının topluma faydası olmadığı” da kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

“İnternet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan bazı basın yayın organlarında, “PGM İçinde Kişisel Hesaplaşmalar ve Soyalan'ın Hırsları” ve benzeri başlıklar altında yayımlanan haberde genelde Polis Teşkilatını özelde ise Polis Genel Müdürünün şahsını yıpratmaya yönelik ve çarpıtıcı bir şekilde kaleme alındığı görülmektedir.

Haberde ayrıca, bahse konu polis mensuplarının açtıkları davalardan dolayı, olayın kişiselleştirdiği ve talimat ile dava okunduğu yönünde iddialarla konu başka bir boyuta çekilmeye çalışılmıştır.

Bazı basın yayın organlarında ise söz konusu işlemlerin “FETÖ Soruşturması” ile bağdaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Gerçekte, Başsavcılık tarafından verilen hukuki mütalaa doğrultusunda; soruşturmaya konu olan iki Polis Müdür Muavini ve bir Polis Başmüfettişine isnat edilen suçlardan 4 Ekim 2021 tarihinde dava okunmuş, aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlanmışlardır.

Bu çerçevede bahse konu üç polis mensubu Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından 4 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.”

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021, 10:17