İkisi de aklandı

Suna ERDEN

Girne’de birlikte eğlenmeye gittiği yabancı uyruklu A.F.’nin (E-35) kredi kartını çaldığı iddiasıyla tutuklanan Melisa Maraşlı (27) ile arkadaşı Zahide Sözer’in (31) suçsuz olduğu anlaşıldı.

Polise giderek, Melisa Maraşlı’nın kredi kartını çaldığını iddia edip, şikâyetçi olan A.F. isimli şahsın yanıldığı ortaya çıktı. Ülkede turist olarak bulunan A.F.’nin eğlence mekânından sonra otele giderken kartını takside düşürdüğü ancak ısrarla Melisa Maraşlı’nın çaldığına dair şikâyetçi olduğu ancak yanıldığını anlayınca şikâyetinden vazgeçtiği belirtildi.

Dava kapanırken, Melisa Maraşlı ile Zahide Sözer mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Ne olmuştu

Melisa Maraşlı, 29 Kasım 2020 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekânında birlikte eğlenmeye gittiği A.F isimli erkek şahsın şikayeti üzerine tutuklanmıştı. A.F. isimli şahıs, Melisa Maraşlı’nın kredi kartını çaldığı iddia etmişti. Melisa Maraşlı’nın yanı sıra suçla bağlantılı arkadaşı Zahide Sözer de gözaltına alınmıştı. Zahide Sözer ile Melisa Maraşlı mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Polis, bu süre içerisinde kamera kayıtlarını inceleyip, A.F.’nin bindiği taksiyi buldu. Takside arama yapan polis, kredi kartının arka koltuğun altına düştüğünü tespit etti.

Kartı bulununca yanıldığını anlayan A.F. ise şikayetinden vazgeçti.